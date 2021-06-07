Космодром Восточный вновь возглавил Валинур Агишев

Он занимал эту должность с июля 2017 до марта 2019 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Валинур Агишев вновь назначен директором Космического центра (КЦ) "Восточный", на посту главы космодрома Байконур его сменил Сергей Мочалов. Об этом говорится в сообщении Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос), распространенном в субботу.

"Генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный", - говорится в сообщении.

Так, директором КЦ "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) назначен Валинур Агишев, который ранее возглавлял КЦ "Южный" (космодром Байконур). При этом директором КЦ "Южный" (филиал ЦЭНКИ) стал Сергей Мочалов. До этого он занимал пост директора по сопровождению работ на космодроме Восточный.

Агишев уже возглавлял ранее космодром Восточный - с июля 2017 до марта 2019 года. После этого он был назначен директором КЦ "Южный".