Stryker переходит на средний калибр

Американские бронетранспортёры массово вооружатся пушками. Вчера, 4 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США завершило тендер в рамках программы Medium Caliber Weapon System (MCWS).

Победителем тендера стала компания Oshkosh Defense. С ней подписан контракт стоимостью $130 млн на поставку 91 комплекта для переоснащения бронетранспортёров Stryker до версии MCWS. При этом армия США намерена перевооружить шесть бригад на общую сумму $942 млн.

Stryker модификации Infantry Carrier Dragoon Источник изображения: defensenews.com

В рамках перевооружения до версии MCWS бронетранспортёры Stryker получат новый боевой модуль с 30-мм автоматическим орудием XM813. Ранее армия США в срочном порядке заказала Stryker версии Infantry Carrier Dragoon для перевооружения 2-го кавалерийского полка, дислоцированного в городе Фильсэкк (Германия).

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Боевая машина вмещает двенадцать человек, включая трёх членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.