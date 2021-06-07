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WarSpot

Stryker переходит на средний калибр

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Источник изображения: warspot.ru

Американские бронетранспортёры массово вооружатся пушками. Вчера, 4 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США завершило тендер в рамках программы Medium Caliber Weapon System (MCWS).

Победителем тендера стала компания Oshkosh Defense. С ней подписан контракт стоимостью $130 млн на поставку 91 комплекта для переоснащения бронетранспортёров Stryker до версии MCWS. При этом армия США намерена перевооружить шесть бригад на общую сумму $942 млн.

Stryker модификации Infantry Carrier Dragoon

Источник изображения: defensenews.com

В рамках перевооружения до версии MCWS бронетранспортёры Stryker получат новый боевой модуль с 30-мм автоматическим орудием XM813. Ранее армия США в срочном порядке заказала Stryker версии Infantry Carrier Dragoon для перевооружения 2-го кавалерийского полка, дислоцированного в городе Фильсэкк (Германия).

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Боевая машина вмещает двенадцать человек, включая трёх членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
F-16
M1128 MGS
M1129 MCV
Stryker
Компании
General Dynamics
Oshkosh
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