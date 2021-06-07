Калининградское оборонное предприятие дало вторую жизнь бывшему спасателю

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» начались швартовые испытания океанографического исследовательского судна «Евгений Горигледжан».

ОИС проекта 02670 «Евгений Горигледжан» построено в результате ремонта и переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Судно было заложено 19 марта 2016 года, в День моряка-подводника. А назвали его в честь генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ «Рубин» Евгения Алексеевича Горигледжана (1934-2014).

Проект 02670 разработан в ЦМКБ «Алмаз», рассказали «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе завода «Янтарь». Такие суда предназначены для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море.

«Евгений Горигледжан» способен принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Водоизмещение судна – 4 тысячи тонн, длина – 81 метр, ширина – 16 метров. Автономность – 30 суток. Экипаж – 32 человека и 25 человек экспедиции.

В настоящее время ПСЗ «Янтарь» приступил к проведению швартовых испытаний на новом океанографическом исследовательском судне. До конца нынешнего года «Евгений Горигледжан» должен быть передан заказчику.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)