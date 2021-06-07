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В Ираке все чаще под удары дронов попадают военные базы США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Связанные с Ираном вооруженные формирования в последние месяцы неоднократно наносили удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по используемым США военным объектам в Ираке.

Об этом говорится в The New York Times.

По версии источников издания из числа официальных лиц США, «не менее трех раз за последние два месяца данные формирования применяли небольшие начиненные взрывчаткой беспилотники, которые пикируют и падают на цель». Атаки осуществлялись ночью. В качестве целей были выбраны «иракские базы, в том числе те, которые использовали ЦРУ и американские подразделения специального назначения».

По версии издания, «Иран, ослабленный за многие годы жесткими экономическими санкциями, применяет подконтрольные ему вооруженные формирования в Ираке для наращивания давления на Соединенные Штаты и другие государства, чтобы договориться о смягчении данных рестрикций в рамках возвращения к ядерной сделке 2015 года».

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Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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