Экипажи танков Т-72Б3 учат воевать по-новому

Новую методику огневой подготовки танковых экипажей собирается использовать командование 7-й российской военной базы в Абхазии. В ходе учения с боевой стрельбой на полигоне Майкопский в Краснодарском крае экипажи танков Т-72Б3 выполнят весь комплекс тактико-огневых задач в одном заезде.

"Впервые в одном упражнении будет создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток. Кроме того, увеличено количество целей, максимальная дальность до них вырастет с 2,2 тыс. метров до 2,5 тысячи", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Выполнять задачи станет сложней еще и потому, что танкисты не будут заранее знать, с какой стороны и на какой дистанции от них появится очередная мишень. Другим новшеством для них окажется появление на боле боя мишени, имитирующей бронеавтомобиль противника. По габаритам она соответствует современным образцам легкобронированных автомобилей.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что к учению привлекут более 100 военнослужащих танковых подразделений российской военной базы в Абхазии и свыше 30 единиц техники.

Юрий Гаврилов