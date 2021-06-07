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Газета.ru

Не хватит даже на бригаду: какое оружие НАТО может оставить на Украине

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны заявило о поставках Украине оружия под прикрытием учений НАТО

Под прикрытием учений Sea Breeze Североатлантический альянс намерен передать Украине вооружение и военную технику для войны в Донбассе. Такой точки зрения придерживаются в Минобороны России. Какое оружие Киев может получить таким способом и имеет ли подобная доставка практический смысл, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В Минобороны России считают, что под прикрытием военных учений на территорию Украины планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и другие материальные средства для ВСУ.

Об этом в середине недели журналистам сообщил представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в дальнейшем это оружие, как и в прошлые годы, попадет в Донбасс.

Можно рассмотреть версию Минобороны и предположить, что доставка оружия может быть сделана в ходе высадки морского десанта. И его численность вряд ли превысит размер батальона морской пехоты (мотопехотного батальона). Скорее всего, вооруженные силы различных стран Североатлантического альянса и ВСУ будут представлены в ходе этого мероприятия не более чем ротами.

Нельзя исключать, что после завершения именно этого этапа учений часть вооружения, военной и специальной техники, запасов боеприпасов и других материальных средств будет оставлена на украинских полигонах и передана (надо полагать, по акту) частям и подразделениям ВСУ.

В первую очередь речь в этом плане надо вести о легкой колесной и гусеничной технике, которую, вполне возможно, не будут забирать после маневров обратно на десантные корабли.

Вместе с тем рассуждения о каких-либо значительных объемах вооружения и материальных средств, тем более имеющих оперативно-стратегический характер, которые гипотетически могут быть переданы украинской армии, вести, наверное, не стоит.

Во-первых, для решения подобных задач требуется качественно иной по численности состав участников учения, а в ходе воздушно-морской десантной операции высаживать надо как минимум несколько дивизий. Во-вторых, значительные объемы оружия и материальных средств, оставляемые на территории Херсонской и Николаевской областях, невозможно будет скрыть от средств разведки ВС РФ.

По официальным данным, в учениях Sea Breeze принимают участие всего 4 тыс. бойцов и командиров, что не тянет даже на бригаду.

Таким образом, в лучшем случае (если доставка вообще будет производиться) оставляемого украинцам ВВТ хватит на оснащение мотопехотного батальона, но не более того.

Что это за учения

Sea Breeze - это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений совместно выступают Киев и Вашингтон.

Мероприятие оперативной и боевой подготовки должно пройти с 28 июня по 10 июля с участием подразделений из Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и стран-партнеров.

Маневры пройдут на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

На этих мероприятиях предполагается задействовать около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиатехники и более 100 единиц автомобилей и боевых бронированных машин.

Целью учений является повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО.

Нынешние учения Sea Breeze объединяют рекордное число стран-участниц, подчеркивает украинская сторона. На различных этапах маневров будут задействованы вооруженные силы 27 стран, которые будут участвовать непосредственно с привлечением подразделений, кораблей, самолетов и соответствующим офицерским составом. С учетом наблюдателей на учениях Sea Breeze 2021 планируется присутствие до 35 стран.

Активная фаза маневров пройдет в два этапа.

На первом будут отрабатываться развертывание пунктов управления и связи, планирование операции, формирование отрядов боевых кораблей и перебазирование авиации на аэродромы рассредоточения.

Второй этап включает в себя огневое поражение надводных и подводных кораблей противника, организацию противовоздушной и противолодочной обороны.

Предполагается высадка морского десанта для совместных действий Сил специальных операций США с сухопутными войсками ВСУ на территории Украины. Этот этап учений планируется осуществить на полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

К слову, «Газета.Ru» ранее подробно уже писала об учениях Sea Breeze. Фактов передачи боевой техники украинским военнослужащим в прошлом не фиксировалось.


Михаил Ходаренок

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