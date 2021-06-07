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Известия.ru

В NASA выразили готовность обсуждать с РФ планы по исследованию Венеры

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Markus Gann

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово обсудить с Россией дальнейшие планы по изучению Венеры. Об этом в субботу, 5 июня, сообщила «РИА Новости» представитель американского космического ведомства.

Как отметила собеседница агентства, у NASA и российской стороны был «прекрасный обмен мнениями» по вопросу определения совместных целей для «Венеры-Д» и теперь «мы приветствуем будущие возможности для того, чтобы наши эксперты продолжали обсуждение планов в отношении Венеры».

Представитель NASA напомнила, что на протяжении последних нескольких лет агентство работало над «определением сфер взаимного интереса в деле планетарных исследований» и особенно, подчеркнула она, в отношении Венеры.

«Со сделанным в минувшую среду (2 июня. — Ред.) объявлением об отправке в конце текущего десятилетия двух новых миссий на Венеру мы крайне рады вступить в новую эру исследований планеты, к которой мы испытываем общий интерес», — заявили в NASA.

2 июня новый глава агентства Билл Нельсон заявил, что после 30-летнего перерыва управление вернется к изучению Венеры. Он анонсировал две миссии на эту планету. Спутник Veritas просканирует поверхность и составит геологическую карту. Зонд Davinchi+ изучит плотную атмосферу Венеры и выяснит, существовал ли на поверхности планеты океан. В NASA отказались называть временные рамки или давать категоричные обещания в связи с новыми проектами.


17 мая госкорпорация «Роскосмос», согласно контракту с НПО Лавочкина, выделила 318,2 млн рублей до марта 2023 года на разработку технического предложения на космический комплекс нового поколения «Венера-Д». Запуск автоматической станции «Венера-Д» планируется в ноябре 2029 года с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Восточный. Это будет первый аппарат в современной истории России, который отправится к Венере.

Изначально планировалось, что «Венера-Д» будет российско-американским проектом, но в 2020 году «Роскосмос» заявил, что будет реализовывать проект без широкого привлечения международной кооперации.

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