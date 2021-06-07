Российские военные посетили службу в христианском центре Сирии

Российские военные приняли участие в службе, которая прошла в одном из христианских центров Сирии в город Камышлы. Отмечается, что до войны здесь проживали около 40 тыс. христиан.

Настоятель церкви Абдухас Муса Абдала рассказал, что священнослужение в церкви Камышлы проводится каждые выходные, а также в праздничные дни. Он также поблагодарил российских военных, которые привезли христианской диаспоре продуктовые наборы.

«Мы очень благодарны российским военнослужащим за то, что они находятся здесь, мы молимся за каждого русского солдата на сирийской земле. Мы благодарим российских военных за то, что они положили конец терроризму, и за их неизмеримую помощь», — отметил Абдала.

Начальник группы по формированию гуманитарных грузов Центра по примирению враждующих сторон Дмитрий Бредучев отметил, что в христианском квартале Камышлы российские военные были впервые. Кроме того, он рассказал о том, что жители остались довольны их посещением, а также выражали теплоту и радушие россиянам.

4 июня сообщалось, что в сирийской Латакии открылась сеть недорогих магазинов, в которых товары местные жители могут купить значительно дешевле, чем в других магазинах города. Кроме того, здесь малоимущие могут приобрести товары со скидкой 30%.