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Известия.ru

Точность системы ГЛОНАСС к 2030 году планируют улучшить до 10 см

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Роскосмос» заявил о планах после 2030 года улучшить точность определения местоположения российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС до 10 см. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы госкорпорации, размещенные на портале госзакупок.

В документе значится требование о том, что для обеспечения точности, доступности и целостности навигации спутниковой системы после 2030-го погрешность определения местоположения за счет космического сегмента должна быть 0,1 м.

Кроме того, отмечается, что в состав перспективной орбитальной группировки ГЛОНАСС после 2030 года могут войти модернизированные высокоэллиптические спутники «ВКК-М», малогабаритные аппараты «МНКА-М», в том числе дополнительные «ДКА», среднеорбитальные «Глонасс-КМ» и геостационарные «ГСО-М».

В качестве долгосрочной перспективы развития ГЛОНАСС предполагается рассматривать период до 2050 года, когда орбитальная группировка (ОГ) системы будет сформирована на основе инновационного типа навигационных космических аппаратов (КА).

К этому сроку, как значится в материалах, должны быть созданы и внедрены аппараты следующего после «Глонасс-К2» поколения (КА «Глонасс-КМ») или модификации, а также, возможно, навигационные космические аппараты нового типа.

21 апреля генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» Николай Тестоедов сообщил, что первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» запустят на орбиту в IV квартале 2021 года.

«Глонасс-К2» является новым поколением навигационных спутников системы ГЛОНАСС.

В феврале 2021 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что точность спутников ГЛОНАСС составляет 2,6 м, а с появлением аппаратов нового поколения «Глонасс-К2» она улучшится до 1,3 м.

В январе сообщалось, что в текущем году планируется вывести на орбиту пять навигационных спутников ГЛОНАСС.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
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