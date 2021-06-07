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Известия.ru

Путин заявил об отсутствии у России желания «пугать мир» новым оружием

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россия не собирается никого пугать новыми видами оружия, но разрабатывает их, как и все, заявил в пятницу, 4 июня, президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны... все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди», — подчеркнул он.

По словам российского лидера, Россия понимает, что США и другие государства рано или поздно придут тоже к аналогичным результатам. Поэтому лучше заранее договариваться о том, «как мы будем жить вместе в меняющемся мире».

21 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в РФ уже созданы боевые роботы с искусственным интеллектом. По его словам, началось серийное производство таких роботов. Это уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых «можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать».

За день до этого источники в Минобороны РФ рассказали «Известиям», что в составе морской пехоты сформированы новые подразделения, задача которых — охотиться за беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Отмечалось, что первые учения новых подразделений прошли в мае на Каспии на базе 177-го полка морской пехоты.

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