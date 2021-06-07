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Интерфакс-АВН

Грузовой корабль Cargo Dragon везет экипажу МКС свежие овощи и фрукты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, который в субботу должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС), привезет экипажу среди прочего свежие овощи и фрукты, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным агентства, среди продуктов питания, в частности, будут доставлены авокадо, томаты черри, лимоны, яблоки и апельсины.

Всего корабль Cargo Dragon доставит на МКС 3,3 тонны груза, из которого около 341 кг приходится на продовольствие и личные принадлежности экипажа.

"Грузовик" везет на МКС также две новые солнечные панели IROSA весом почти 1,4 тонны, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования, материалы для проведения научных исследований весом около 920 кг, а также различное оборудование для обеспечения работы станции и выхода астронавтов в открытый космос до 455 кг.

Автоматическая стыковка корабля планируется в 05:00 по времени Восточного побережья США (12:00 мск).

Как сообщало NASA, в четверг тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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