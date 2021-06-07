Путин негативно оценил применение санкций в отношении КНДР

Президент России Владимир Путин заявил о том, что решение северокорейской проблемы требует не применения санкционного давления в отношении страны, а создания условий, гарантирующих безопасность для КНДР. Об этом он сообщил в пятницу, 4 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения. Все это знают, в том числе и наши друзья в Северной Корее. Но вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что решение этой проблемы должно строиться не способом удушения Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а наоборот — способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность северокорейцев», — рассказал российский лидер на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Путин также добавил, что с такой позицией по части северокорейской проблемы можно будет достичь результатов, но важно проявить такт, терпение и желание в решении данного вопроса.

Глава российского государства указал, что, согласно практике предыдущих лет, в которой были предприняты названные попытки решения проблемных вопросов, можно было наблюдать позитивные тенденции, в числе которых — положительная реакция правительства Северной Кореи.

«Но, к сожалению, потом партнеры Северной Кореи, прежде всего американские партнеры, отходили от ранее взятых на себя обязательств, и это вызывало новый виток напряженности», — заявил Путин.

В этот же день, 4 июня, Владимир Путин заявил о том, что любое партнерство между странами не должно быть направлено против других государств. Он добавил, что подобное сотрудничество должно быть нацелено на реализацию общих целей и решение поставленных перед государством задач.

Ранее, 3 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Пхеньян пойдет на дипломатический диалог с Вашингтоном.

Также 2 мая директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын заявил, что администрация президента США намерена продолжать враждебную политику в отношении Пхеньяна. Из-за этого власти Северной Кореи будут вынуждены принять меры. По его словам, заявление Байдена четко отражает негативный настрой в отношении КНДР.