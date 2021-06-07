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Китайская газовая турбина на «Обском СПГ» «Новатэка»

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Как сообщило на своем веб-сайте Центральное телевидение КНР CCTV (благодарим за наводку коллегу dambiev ), на новом российском проекте по сжижению газа ООО "Обский СПГ" российского ПАO "Новатэк" в Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ) успешно прошла приемные испытания китайская газоперекачивающая газовая турбина CGT25-D. Заявлено, что это первая поставленная на экспорт газоперекачивающая турбина производства КНР, на которую китайская сторона имеет полные права интеллектуальной собственности.

Китайская газоперекачивающая газовая турбина CGT25-D, поставленная на ООО "Обский СПГ" российского ПАO "Новатэк" в Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ) (с) CCTV

Газовая турбина CGT25-D разработана НИИ-703 (Харбинский научно-исследовательский институт судовых котлов и турбин) китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) и производится также входящим в состав CSIC и созданным на основе НИИ-703 в 2013 году специально для серийного производства корабельных и промышленных газовых турбин предприятием CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine Co., Ltd в Харбине. Как явствует из материалов самого харбинского предприятия, газовая турбина CGT25-D является промышленным вариантом корабельной газовой турбины GT-25000 мощностью 27 МВт, представляющий собой полностью локализованный вариант ГТУ UGT 2500 (ДА80) производства ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Николаев, Украина), лицензия на которую была получена НИИ-703 в 1990-е годы.

На новых китайских эсминцах проектов 052D и 055 локализованные газовые турбины GT-25000 применяются в составе газотурбинных агрегатов QC280 и QD280, при этом, по известным данным, военные корабельные ГТУ фактически производятся входяшим в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC авиадвигателестроительным предприятием Xian Aeroengine (Group) Ltd. (XAEC) (по одной из версий, производство копий ГТУ UGT 2500 под эгидой AVIC призвано обойти лицензионное соглашение НИИ-703 и CSIC с украинской стороной).

"Обский СПГ" представляет собой новый проект "Новатэка" в Сабетте по сжижению газа на двух линиях мощностью до 5 млн тонн на базе Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений с запасами 157,3 млрд кубометров газа по стандартам SEC. Запуск завода был запланирован на конец 2022 года, однако позднее перенесен на 2024 год.

В марте 2020 года по итогам тендера "Новатэк" выбрал в качестве поставщиков оборудования для проекта "Обский СПГ" консорциум германской компании Siemens и АО "Казанский завод компрессорного машиностроения" (группа ГМС), заключив с ним контракт на сумму 130 млн евро. При этом на "Обском СПГ" должны были быть поставлены на две линии завода семь газовых турбин Siemens SGT-700 мощностью по 32,8 МВт (одна из турбин резервная, поскольку оборудование на СПГ-заводе должно работать в непрерывном цикле) и десять компрессоров казанского производства для метанового и этанового контуров.

Однако в марте 2021 года стало известно о планах "Новатэка" по расторжению этого контракта на турбины в связи с намерениями компании пересмотреть используемую на "Обском СПГ" технологию сжижения газа (с увеличением мощности на 20-25%), а то и вовсе перепрофилировать завод под производство аммиака и метанола. Неясно, стало ли появление китайской турбины на "Обском СПГ" следствием разрыва контракта с консорциумом Siemens.

Китайская газоперекачивающая газовая турбина CGT25-D, поставленная на ООО "Обский СПГ" российского ПАO "Новатэк" в Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ) (с) CCTV

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Украина
Продукция
052D
Компании
AVIC
CSIC
Siemens
Зоря-Машпроект
Проекты
2020-й год
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