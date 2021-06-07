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ВМФ РФ получит новую подлодку «Магадан» в конце года

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3 обеспечивает завершающий этап швартовных испытаний корабля.

В данном мероприятии также участвует сдаточная команда находящегося в Санкт-Петербурге предприятия «Адмиралтейские верфи». После его окончания «Магадан» выйдет на заводские ходовые испытания, завершение которых запланировано ко Дню Военно-Морского флота.

В ходе предшествующих испытаний специалисты заводских подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.

«Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота Российской Федерации. Она была спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой степени готовности (91%). В настоящее время начата стыковка четвертой подводной лодки в серии («Уфа»), осуществляется сварка корпуса корабля.

Строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии («Магадан») будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года. До конца 2021 года запланирован спуск на воду корабля «Уфа».

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
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