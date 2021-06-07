Глава NASA предложил продлить работу МКС до 2030 года

Глава NASA Билл Нельсон выступил за продление работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поддержал это предложение. Об этом сообщила в пятницу, 4 июня, пресс-служба «Роскосмоса».

Отмечается, что предложение было выдвинуто во время телефонного разговора Нельсона и Рогозина, который состоялся 4 июня. Также во время разговора они договорились активизировать переговоры по всем направлениям российско-американского сотрудничества.

«В ходе беседы глава NASA заявил <…> о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станции», — сообщили в пресс-службе.

Рогозин поднял ряд вопросов, связанных с затруднением двустороннего сотрудничества. Среди мешающих факторов он назвал антироссийские санкции против космической промышленности, а также отсутствие в «Роскосмосе» информации от США о планах по управлению и дальнейшему использованию МКС. Также были обсуждены разные инициативы по организации сотрудничества.

Кроме того, глава «Роскосмоса» пригласил недавно назначенного на пост главы NASA Билла Нельсона посетить Россию, и Нельсон принял это предложение.

«Руководители договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. До конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX 2021», — следует из сообщения.

В этот же день Рогозин рассказал, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». Он отметил, что на доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. Затем планируется добавить новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами.

Накануне глава «Роскосмоса» сообщил, что эскизное проектирование перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется до конца лета.

О планах Москвы выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции рассказал 18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

На следующий день вице-премьер предупредил, что ухудшение состояния МКС может иметь серьезные последствия вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект РОСС, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.

20 апреля Рогозин отметил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году. Спустя день он сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для МКС, будет переработан для использования на РОСС.