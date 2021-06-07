Войти
ТАСС

Рогозин провел переговоры с главой NASA

495
0
-1
Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон
Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.
Источник изображения: © Graeme Jennings/Pool via AP

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что одной из обсуждаемых тем должно было стать будущее МКС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Разговор с новым главой администрации NASA Биллом Нельсоном состоялся", - написал Рогозин.

Это были первые переговоры гендиректора Роскосмоса с Нельсоном с момента его назначения на пост главы NASA.

Ранее Рогозин сообщил журналистам, что вечером проведет телефонные переговоры с Нельсоном. По его словам, одной из обсуждаемых тем должно было стать будущее МКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
11.03.2021
В «Роскосмосе» рассказали о переговорах с NASA о перекрестных полетах к МКС
15.10.2020
Роскосмос использует опыт сверхбыстрой схемы полета при выведении корабля "Орел"
01.06.2020
Рогозин отреагировал на стыковку Crew Dragon c МКС
01.06.2020
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
27.05.2020
В NASA заявили, что вопрос о том, когда космонавты из РФ полетят на Crew Dragon, не решен
15.03.2019
"Роскосмос" и NASA обсудили судьбу МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников