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Интерфакс-АВН

Путин не ждет прорывов в отношениях России и США после его встречи с Байденом

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Байден и Путин
Джо Байден и Владимир Путин.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС,

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин надеется, что его встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве пройдет в позитивном ключе, но не ожидает прорывов в российско-американских отношениях.

"Президент Байден - очень опытный человек, он всю жизнь в политике. Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. И очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами", - заявил Путин в интервью Первому каналу.

Он повторил, что "президент Байден очень опытный человек, он всю жизнь в политике". "И очень рассчитываю, что этот его опыт будет положительным фактором, который повлияет на результаты нашей встречи", - сказал президент РФ.

По словам Путина, "то, что мы встретимся, что поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес, а таких вопросов немало, и это уже само по себе неплохо".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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