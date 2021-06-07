Войти
ТАСС

Первым замом по летной подготовке ЦПК станет командир отряда космонавтов Олег Кононенко

521
0
0
Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

С 1 июня Павел Власов, который ранее возглавлял Центр подготовки космонавтов, ушел на пенсию

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко будет назначен первым заместителем Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я принял решение, мы это обсудили с Максимом Михайловичем Харламовым, который назначен руководителем ЦПК, его первым замом по летной подготовке станет командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко", - сказал Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

По словам главы Роскосмоса, это решение должно состояться на днях. Оно было принято, чтобы не было разрыва традиционных отношений с точки зрения связи руководства ЦПК с космонавтами.

С 1 июня Павел Власов, который ранее возглавлял Центр подготовки космонавтов, ушел на пенсию. На его место новым начальником ЦПК был назначен Максим Харламов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
20.04.2021
Источник рассказал об отправке на МКС в 2022 году девушки-космонавта
13.04.2021
Путин предложил увеличить в 1,5 раза оклады космонавтов, работавших на орбите
01.11.2019
Роскосмос изготовит два дополнительных "Союза" из-за неготовности кораблей США
29.08.2019
МАКС-2019 в первый день своей работы стал площадкой для переговоров лидеров России и Турции
21.08.2019
Роскосмос может создать центр подготовки космонавтов на Северном Кавказе
02.05.2017
Рогозин: сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением состава
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников