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Рогозин назвал максимальный срок службы МКС

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Источник изображения: Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС назвал максимально возможный срок службы Международной космической станции (МКС).

«Ну максимум до 2030 года, я не думаю, что мы будем эксплуатировать дольше», — сказал руководитель.

По словам главы госкорпорации, существует несколько причин, по которым дальнейшая работа орбитальной лаборатории теряет смысл. Среди них — отсутствие новых задач для исследований на орбите с наклонением в 51 градус и проблемы старения конструкции станции.

Согласно Рогозину, вместо поддержания МКС лучше заняться развитием национальной станции. «Содержать российскую служебную станцию на этой орбите — это примерно те же самые деньги, что мы платим за содержание российского сегмента на МКС», — сказал менеджер.

Гендиректор уточнил, что «какие-то два-три года они все равно будут существовать параллельно».

В апреле Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам менеджера, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».


Иван Потапов

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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