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WarSpot

Британский Ajax погряз в проблемах

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Программа создания гусеничного транспорта нового поколения для британской армии столкнулась с новыми проблемами. Вчера, 3 июня, портал military.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании ограничило испытания с участием боевых машин Ajax из-за ряда проблем.

Военные испытания были полностью остановлены, а затем возобновлены с рядом ограничений. Оказалось, что Ajax не может передвигаться на скорости свыше 20 миль в час (32 км/ч) из-за сильной вибрации и шума. По той же причине персонал работает с опытными образцами этих машин не более 90 минут в день. Также оказалось, что вибрация не даёт возможности вести огонь на ходу, а при движении задним ходом высота препятствия, которое может преодолеть Ajax, не превышает 20 см.

Бронетранспортёр Ajax

Источник изображения: military.com

«Минобороны может подтвердить, что некоторые тренировки на машинах семейства Ajax были приостановлены в качестве меры предосторожности. Это нормальная мера для демонстрационной фазы проектов. Совместно с производителем проводится расследование. В настоящее время нам неуместно давать дальнейшие комментарии», — сообщили в Минобороны Великобритании.

В рамках контракта с General Dynamics UK британская армия планирует получить 589 машин семейства Ajax. Новые бронетранспортёры являются унифицированной заменой семейства бронетехники CVR(T). Машины семейства Ajax разработаны на базе испано-австрийской БМП ASCOD, над созданием которой с 1988 года работали специалисты испанской компании Empresa National Santa Barbara S. A. и австрийской Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug AG & Co AG. Основу семейства составляет одноимённая боевая разведывательная машина Ajax. Кроме того, в линейку входят Athena (командно-штабная машина), Argus (инженерная разведывательная машина), Ares (бронетранспортёр для сопровождения техники со специальным оборудованием), Apollo (ремонтная машина) и Atlas (эвакуационная машина).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Испания
Продукция
ASCOD SV
Au-30
Компании
Daimler AG
General Dynamics
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