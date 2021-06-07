Солдаты глохнут: Британия потратила миллиарды на бракованные бронемашины

СМИ сообщили о дефектах британских бронемашин за $5 млрд

В новом парке бронетехники для британской армии были выявлены серьезные конструктивные недостатки. Содержание британского правительственного отчета, ставшее достоянием СМИ, вызывает серьезные сомнения относительно того, будет ли программа Ajax Armored Vehicle стоимостью £5,5 млрд реализована вовремя и в рамках бюджета.

В 2014 году Минобороны Соединенного Королевства подписало контракт на поставку 589 бронемашин Ajax производства компании General Dynamics. В расследовании, проведенном Управлением по инфраструктуре и проектам правительства Великобритании в 2021 году, говорится, что «успешное выполнение программы в установленные сроки, стоимость и качество представляется недостижимым».

Изданию «Би-би-си» стали доступны фрагменты из правительственного отчета. В нем говорится об обнаружении убедительных доказательств того, что в ходе реализации программы не будет поставлено запланированное количество боевых бронированных машин семейства Ajax для британской армии.

Иными словами, оперативное развертывание ББМ этого типа в 2023/24 году может не состояться.

Тем не менее Министерство обороны и вооруженные силы Соединенного Королевства заявили, что по-прежнему привержены программе Ajax.

Британское оборонное ведомство уже потратило почти £3,5 млрд на флагманскую программу, по которой британской армии поставляется семейство современных гусеничных боевых бронированных машин. Сухопутные войска Соединенного Королевства называют проект ключом к модернизации парка ББМ.

В чем проблема бронемашины

Пока на испытания доставлено только 14 боевых бронированных машин из 589 запланированных, причем все они - в разведывательном варианте Ares.

Поступали сообщения о проблемах с башней и орудием основной машины Ajax. Управление инфраструктуры и проектов Великобритании критикует договор о поставках за то, что он в основном сосредоточен на «графике и промежуточных платежах, а не на качестве».

Просочившийся в СМИ отчет, впервые опубликованный в издании Sun, также подчеркивает ряд проблем с боевыми бронированными машинами этого типа, доставленными для испытаний, включая чрезмерную вибрацию и шум.

Минобороны Великобритании даже приостановило испытания на четыре месяца из-за жалоб личного состава на временную потерю слуха и боли в суставах экипажей.

Хотя испытания возобновились в марте, в отчете говорится, что экипажи по-прежнему должны соблюдать строгие ограничения по здоровью и безопасности, включая «ограничение времени нахождения в машине полутора часами до смены экипажа или ограничение скорости 20 миль в час», что составляет меньше половины максимальной скорости, предусмотренной тактико-техническими требованиями.

В отчете также отмечается, что «боевая бронированная машина не может двигаться задним ходом через препятствие высотой более 20 см». Британские эксперты в области обороны утверждают, что многие проблемы связаны с дополнительной броневой защитой, установленной на оригинальном корпусе, в результате чего вес ББМ увеличился с 19 до более чем 40 тонн.

Программу не отменят

Существует «реальный риск» того, что принятие на оснащение Сухопутных войск ББМ в их нынешнем состоянии подорвет доверие военнослужащих британской армии к Ajax, говорится в отчете.

Несмотря на это, Минобороны и вооруженные силы Великобритании заявили, что они по-прежнему привержены программе Ajax и все еще планируют достичь первоначальной эксплуатационной готовности машин к лету этого года.

Источник «Би-би-си» в оборонных структурах сказал: «Не было секретом, что программа, контракты на реализацию которой подписывались в 2010 и 2014 году, имела проблемы, поэтому Минобороны Соединенного Королевства усилило контроль и работу по устранению имеющихся недостатков».

Вооруженные силы Великобритании, компания General Dynamics и Министерство обороны Соединенного Королевства сейчас работают над устранением вскрывшихся недостатков.

Высокопоставленные офицеры вооруженных сил Великобритании заявили, что уверены в скором разрешении всех имеющихся проблем.

Компания General Dynamics сообщила: «Недавние испытания подтвердили выполнение многих из тактико-технических требований для семейства боевых бронированных машин Ajax, включая движение во всем диапазоне скоростей и преодоление препятствий обратным задним ходом».

«Небольшое количество нерешенных вопросов рассматривается и закрывается в партнерстве с британской армией и министерством обороны перед стартом работ над начальными операционными возможностями», - добавил представитель компании.

Некоторые британские эксперты в области обороны все же задаются вопросом, будет ли Ajax когда-либо принят на оснащение сухопутных войск.

Британский военный аналитик Фрэнсис Туса назвал эту бронемашину «армейским «Нимродом». BAE Systems Nimrod MRA4 планировался как морской патрульно-штурмовой самолет, предназначенный для замены Хоукер Сиддли Нимрод MR2. Однако реализация проекта была поставлена на паузу из-за перерасхода средств и повторных переговоров по контракту. MRA4 был окончательно отменен в 2010 году после публикации очередного Стратегического обзора в сфере обороны и безопасности. На тот момент времени общие расходы были превышены на £789 млн, а задержки в реализации проекта составили более чем девять лет.

Эксперт также добавил, что единственное, что пока доставляет программа Ajax, - «это шум в ушах».

Проблема с историей

«В начале прошлого века, в годы Великой войны, британцы стали родоначальниками совершенно нового вида боевой техники - танков. Однако отблески прошлой славы зачастую мешают развитию вооружения. Уже в годы Второй мировой войны лучшим стал советский танк Т-34, продукт молодой советской школы танкостроения. Английские танки были не слишком популярны даже в собственной армии, британские танкисты предпочитали американские «Шерманы». В период холодной войны британская бронетехника также не блистала выдающимися качествами. Разработанные тогда танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и техника на их базе известности не снискали, широкого распространения не получили», - говорит «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По мнению специалиста, в современном мире британская школа создания бронетехники практически бесследно растворилась в недрах международных концернов вооружений.

Например, разработчик английской БМП «Уорриор» времен холодной войны, компания GKN Defence, была поглощена консорциумом BAE System.

«Неудивительно, что в качестве платформы перспективного семейства Ajax для британской армии был выбран проект ASCOD-2 другого международного оружейного гиганта - концерна General Dynamics. На платформе ASCOD созданы БМП «Улан» для Австрии и «Писсаро» для Испании. Кроме этих стран, платформа нигде не востребована. Однако британское Минобороны выбрало именно эту, но доработанную под его требования конструкцию», - поясняет Виктор Мураховский.

Ajax должен заменить не боевую машину пехоты «Уорриор», а семейство техники боевого и материально-технического обеспечения, ныне представленного в британской армии боевой разведывательной машиной «Симитар», бронетранспортером «Спартан» и бронированной ремонтно-эвакуационной машиной «Самсон».

Английская компания Alvis, разработавшая эту технику, давно обанкротилась, отмечает специалист.

Как обращает внимание собеседник издания, в итоге выполнения требований английских военных масса ББМ Ajax выросла до 38 тонн (сравните с массой 24 тонны у БМП «Улан»), ходовые качества снизились, обитаемость для экипажа, как свидетельствуют данные испытаний, ухудшилась.

«Являются ли эти недостатки критическими? Вряд ли. Ведь британцы до сих пор эксплуатируют весьма оригинальные образцы вооружения, выпадающие из современных высокотехнологичных тенденций. Например, их танк «Челленджер-2» вооружен единственной в мире (!) нарезной 120-мм пушкой, причем ручного (!) раздельного (!) заряжания. Но англичане не особо напрягаются по этому поводу», - заключает Виктор Мураховский.

Михаил Ходаренок