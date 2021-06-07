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Российская газета

В ОДКБ оценили перспективы развития радиоэлектронной борьбы

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Источник изображения: rg.ru

Первое заседание по вопросам радиоэлектронной борьбы прошло 4 июня в Москве в Объединенном штабе ОДКБ.

Руководители и представители профильных управлений Минобороны Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также Секретариата ОДКБ положительно оценили перспективы обучения специалистов по радиоэлектронной борьбе из государств - членов ОДКБ в учебных заведениях Министерства обороны России.

О сроках, когда военнослужащие из стран, входящих в ОДКБ, смогут обучаться в наших военных вузах, в пресс-службе Объединенного штаба организации ничего не сказали.

Там лишь уточнили, что "работа проводится в интересах компонентов коллективных сил ОДКБ и нацелена на повышение эффективности применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ".

"Участники заседания заслушали информацию начальника управления планирования применения коллективных сил ОДКБ - заместителя начальника центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенанта Анатолия Яковлева о перспективах развития силового потенциала ОДКБ. Представитель штаба Воздушно-десантных войск Российской Федерации выступил с информацией о силах и средствах радиоэлектронной борьбы, выделяемых в состав коллективных сил ОДКБ", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.


Тимофей Борисов

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