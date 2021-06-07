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Российская газета

Начались испытания исследовательского судна для Минобороны РФ

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Источник изображения: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"

Активная фаза проведения швартовых испытаний началась на океанографическом исследовательском судне "Евгений Горигледжан", которое строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Как рассказали в пресс-службе завода, продолжается включение и настройка оборудования. Ежедневно на борту работает более двухсот человек.

Судно было построено в результате ремонта и переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305 проекта В-92. Заложено 19 марта 2016 года, спущено на воду в декабре 2020 года. Названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ "Рубин" Евгения Алексеевича Горигледжана (1934-2014 гг.).

Заказчику - Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ - судно должно быть сдано в этом году.

Справка "РГ"

ОИС "Евгений Горигледжан" строится по проекту 02670, разработанному в ЦМКБ "Алмаз". Судно этого проекта предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, помощи силам поиска и спасения на море. Оно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

Водоизмещение - 4 тысячи тонн, длина - 81 метр, ширина - 16 метров, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции.


Светлана Песоцкая (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦКБ МТ Рубин
ЦМКБ "Алмаз"
Янтарь ПСЗ
Проекты
2020-й год
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