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Российская газета

Ракеты "Циркон" и С-500 начнут серийно поставляться в войска

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Системы ПВО нового поколения С-500 "Прометей" и гиперзвуковые ракеты "Циркон" вскоре начнут серийно поставляться в военные части российской армии. Об этом заявил в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Юрий Борисов.

Как сообщает Интерфакс, заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса отметил, что президент страны сказал, что завершаются государственные испытания С-500.

"Это говорит о том, что мы уже на пороге серийных поставок", - сказал Юрий Борисов. Подобная ситуация также сложилась с поставками гиперзвукового оружия "Циркон".

Ранее сообщалось, что государственные испытания ракет со скоростью 9 Махов пройдут в июне на фрегате Северного флота "Адмирал Горшков". Планируется впервые выполнить залповый пуск гиперзвуковых ракет с интервалом в несколько секунд по наземным и морским целям. Первыми носителями ракет "Циркон" станут корабли проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
С-500
Циркон-С 3М22
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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