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США экстренно вывели подводный флот в Тихий океан

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Источник изображения: Фото: Pacific Submarines / Twitter

Треть подводных лодок американского военного флота в Тихом океане в экстренном порядке вывели для проверки боеготовности в рамках учений Agile Dagger 2021. Об этом командование подводных сил флота объявило в Twitter.

В учениях задействованы субмарины из Перл-Харбора, Бремертона и Сан-Диего. Утром 4 июня они прибыли на объединенную базу Перл-Харбор-Хикэм в американском штате Гавайи.

В ходе учений будет отработано развертывание подлодок в различных районах Тихого океана. Командование проверит готовность флота к выполнению прицельных ударов по наземным целям баллистическими и управляемыми ракетами, а также взаимодействие флота с другими подводными лодками и кораблями противника.

Среди развернутых кораблей — атомная быстроходная подводная лодка Connecticut ВМС США класса Seawolf, которая рассчитана на восемь торпедных аппаратов и может вместить до 50 торпед в отсеке.

Всего в составе Тихоокеанского флота США числится 38 атомных подводных лодок.


Анастасия Макарова

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