Oshkosh Defense поставит грузовые автомобили HEMTT ВС Египта

ЦАМТО, 4 июня. МО США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Oshkosh Defense соглашения на поставку грузовых автомобилей тактического назначения повышенной проходимости HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) для ВС Египта.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 26,06 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятие в Ошкош (шт.Висконсин) и должны быть завершены к 31 января 2023 года.

Соглашение предусматривает поставку неназванного количества автомобилей HEMTT, включая M978A4 (вариант топливозаправщика), M984A4 (ремонтно-эвакуационная машина), M1070A1 (седельный тягач).

По данным Shephard Defense Insight, машины семейства HEMTT уже состоят на вооружении ВС Египта.

Последние версии автомобилей HEMTT оснащены защищенной кабиной, разработанной в рамках Долгосрочной стратегии повышения защищенности техники LTAS (Long Term Armor Strategy).