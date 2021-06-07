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Военно-промышленный курьер

Взрывы на сербском военном предприятии

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сербии расследуют обстоятельства инцидента на складе оборонного предприятия «Слобода» в городе Чачак. Здесь ранним утром произошли взрывы и пожар. Как сообщил министр внутренних дел Сербии Александар Вулин, погибших и пострадавших нет. Работники предприятия, а также жители близлежащих домов, были эвакуированы. На место происшествия прибыли более сорока пожарных.

Ситуация находится под контролем.

Как сообщил корреспондент Euronews Serbia: «Завод «Слобода» в Чачаке , по сути, предприятие, занимающееся производством электроприборов, но в отдельной части завода изготавливаются боеприпасы для орудий и пушек. Именно там и случились взрывы. Во время бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году здание завода было сильно повреждено. Люди живущие поблизости привыкли ощущать ударные волны: на предприятии неоднократно происходили ЧП, в том числе с трагическими последствиями. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв».

По словам президента Сербии Александра Вучича, ущерб от взрывов и пожара составил 1,5-2 млн евро. На месте инцидента работают представители следственных органов. Подъезд к территории предприятия блокирован полицией.

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Страны
Сербия
Югославия
Проекты
NATO
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