Cumhuriyet (Турция): должна ли Турция поддерживать членство Украины и Грузии в НАТО?

Соответствует ли интересам Турции членство Украины и Грузии в НАТО? Следует ли Турции поддерживать вступление этих двух стран в альянс? Автор статьи считает эти вопросы критически важными в ситуации, когда США откровенно выстраивают сплошные линии окружения России и Китая, и скептически оценивает отношения Турции с НАТО.

США стремятся сохранить свое мировое лидерство.

Правящая администрация Америки считает, что мировое лидерство страны зависит от устойчивости мирового порядка, который США создали после Второй мировой войны и который основан на свободной торговле и либеральной экономической системе.

Одним из институтов этого созданного США после Второй мировой войны миропорядка является НАТО, и это организация служит прежде всего американским интересам.

Ходы набирают интенсивность

Американская администрация определяет Китай и Россию в качестве ревизионистских сил, которые хотят изменить нынешний мировой порядок, и расценивают их как угрозу.

Китай после совершенных прорывов стал претендовать на мировое лидерство.

Достижение Китаем этого статуса зависит от успеха инициированного им мегапроекта "Один пояс, один путь".

Глобальная борьба за власть в XXI веке разворачивается между США, с одной стороны, и Китаем-Россией, с другой.

Китай и Россия, которые видят перед собой американскую угрозу, сближаются все больше. Со временем, с образованием китайско-российского блока против США, мировой порядок может превратиться в биполярный.

С избранием Байдена президентом США геостратегические ходы этой страны против Китая и России стали набирать интенсивность.

Линия окружения

США пытаются окружать и сдерживать Китай: на востоке - в Южно-Китайском море и Азиатско-Тихоокеанском регионе, откуда обеспечивается выход Китая в мир и где проходит одна из двух основных осей инициативы "Один пояс, один путь", а на западе - в Центральной Азии, где обеспечивается выход по суше.

Желание Пентагона создать военные объекты в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении нацелено на препятствование реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь" на этой сухопутной оси.

Разместившись на военных объектах в Центральной Азии, США будут влиять на возможность выхода инициативы "Один пояс, один путь" через Восточный Туркестан, а также воздействовать на средний пояс, проходящий через этот регион, на соединение среднего пояса с югом и на северный пояс, проходящий через Россию.

Усилия США по окружению России продолжаются по линии "страны Балтии - Польша - Румыния - Черное море".

США хотят укрепить эту линию окружения за счет падения Белоруссии и включения в НАТО Украины и Грузии, они намерены контролировать Черное море и сделать НАТО непосредственно соседом России.

Линия окружения России, помимо стран Балтии, Украины, Черного моря и Грузии, может расшириться и на Центральную Азию благодаря военным объектам в странах этого региона.

Сирия должна быть примером

Если Украина и Грузия станут членами НАТО, Черное море превратится в акваторию под контролем НАТО, ценность и значение конвенции Монтрё о проливах увеличится.

Угрозы безопасности Турции исходят от Атлантики.

В усилиях по созданию государства РПК (Рабочей партии Курдистана), которое представляет собой американо-израильский проект, приоритет сместился на Сирию. Поэтому разговоры о том, что мы сломали хребет РПК, бесполезны. РПК под названием "Партия "Демократический союз"" (PYD) шаг за шагом достигает своих целей в Сирии при поддержке Америки.

В наши дни ареной борьбы с РПК является территория Сирии. В борьбе с РПК мы имеем дело прежде всего с Америкой, а за кулисами - с Израилем. Борьба с РПК давно вышла за рамки борьбы с терроризмом. Это не проблема обезвреживания или нейтрализации, речь идет о проекте геополитических изменений на Ближнем Востоке. Желающим узнать, что такое РПК, нужно посмотреть на Сирию.

Атлантическая структура противостоит законным правам и интересам Турции в Восточном Средиземноморье, на Кипре, в Эгейском море.

Турция, не имеющая благоприятных отношений с атлантической структурой, и уже сегодня окруженная американским военным присутствием на Ближнем Востоке, в Ираке, Сирии, Греции, Болгарии, Румынии, с вступлением в НАТО Украины и Грузии получит американское военное присутствие с юга, запада, севера и востока.

Эпилог

В таком случае критический вопрос заключается в следующем: членство Украины и Грузии в НАТО соответствует интересам Турции в сфере безопасности? Следует ли Турции поддерживать вступление этих двух стран в альянс?

У Турции есть две приоритетные стратегические задачи: первая, и прежде всего - держать единым и безопасным "внутренний фронт", а вторая - реалистично оценивать угрозы и адаптироваться к вновь формирующемуся мировому порядку.

Мудрый человек думает не только о дне сегодняшнем, но и о завтрашнем дне!

Нежат Эслен (Nejat Eslen)