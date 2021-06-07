Автоматическая 2А42 остается самой эффективной противотанковой пушкой

Самой эффективной противотанковой пушкой ближнего боя можно считать автоматическую 2А42 калибра 30 мм, что было доказано на Полигоне в Кубинке еще в 1979 году.

55 лет назад на вооружение приняли боевую машину пехоты БМП-1. Многим высокопоставленным генералам она казалась чудом военной техники. На самом деле была очень неудачной во многом. Прежде всего, в своем вооружении. До настоящего боевого состояния ее довели во многом благодаря танкистам-испытателям 38-го НИИИ БТВТ в Кубинке, которому исполняется 90 лет.

БМП-1 оснащалась 73 мм пушкой "Гром" (2А28) с коротким стволом. В боекомплекте предусматривались только кумулятивные снаряды. С пушкой был спарен 7,62 мм пулемет. На башне находилась пусковая установка ПТУР "Малютка". То есть БМП-1 предназначалась для борьбы с танками, а не с пехотой. Но и в этом качестве ее нельзя назвать удачной. Ракет "Малютка" было всего четыре. А 40 снарядов для "Грома" отличались очень плохой баллистикой, часто летели не туда, куда целился наводчик. И, стоит повторить, против пехоты были малоэффективны.

С целью улучшения баллистики разработали удлиненное орудие такого же калибра, названное "Зарница". А вот танкисты-испытатели настаивали на установке в БМП автоматической пушки калибра 30 мм.

ГРАУ было категорически против. Там считали малокалиберную пушку бесполезной "пукалкой". Другое дело калибр 73 мм! Руководству 38-го НИИИ БТВТ удалось добиться проведения сравнительных испытаний боевой машины пехоты с пушкой "Зарница" (объект 768) и БМП с 30 мм пушкой 2А42 (объект 675).

Целью стал танк Т-55. Его полностью укомплектовали, в том числе боеприпасами, установили зенитный пулемет, заправили и выставили на дальности 1000 метров. Условия эффективности сравниваемых орудий были просты. Если после обстрела танк не сохраняет свои свойства (подвижность и огневую мощь), то пушка признается эффективной. "Зарница" стреляла тремя кумулятивными снарядами, 2А42 тремя короткими очередями.

Итоги стрельб оказались ошеломляющими для всех.

Из 73 мм пушки снаряды попали в буксирный крюк, без пробития основной брони, в гусеницу, без ее разрыва, в нижний лобовой лист, с пробитием, но без серьезных повреждений заброневого пространства. Танк завели, он оказался полностью боеспособен.

Три очереди из 30 мм пушки снесли все навесное оборудование - приборы наблюдения, фару подсветки ночного прибора, зенитный пулемет и прочее. Более того, прямым попаданием заклинило пушку в вертикальной плоскости и воспламенилось топливо в наружных баках - танк загорелся. Т-55 был полностью выведен из строя. Три очереди малокалиберными снарядами - и танк небоеспособен. Что будет с самыми современными танками, имеющими большое количество навесного оборудования, в случае подобного обстрела?

Испытания продолжили. Стреляли по кирпичной стене. Снаряд из 73 мм пушки пробил стену, и все. Очередь из 2А42 - стена рухнула. Снаряды сработали как отбойный молоток.

Далее, на глубине в 6000 метров расположили 120 мишеней, имитировавших различные цели. Эффективность 73 мм "Зарницы" оказалась близка к нулевой, а вот 30 мм 2А42 разнесла в клочья почти все мишени.

Представители ГРАУ ничего не могли противопоставить объективным результатам сравнительных стрельб. По результатам испытаний боевую машину пехоты БМП-2 с пушкой 2А42 приняли на вооружение. Первая серийная партия в 1980 году была сразу отправлена в Афганистан, где БМП-2 зарекомендовали себя с лучшей стороны. А объект 768 с пушкой "Зарница" остался в единственном экземпляре, который сегодня можно увидеть в бронетанковом музее в Кубинке.

Если учитывать "копеечную" стоимость 30 мм автоматической пушки и ее снарядов в сравнении с крупнокалиберными танковыми пушками и мощными полевыми орудиями, а также с управляемыми противотанковыми ракетами, то можно утверждать - автоматическая 2А42 была и осталась самой эффективной по критерию цена-качество противотанковой пушкой ближнего боя в арсенале Российской армии.

На подходе тяжелая боевая машина пехоты ТБМП Т-15, созданная на базе платформы "Армата". Ее предполагается оснастить боевым модулем АУ-220М с 57 мм автоматической пушкой. Эффективность этого орудия в борьбе с танками может превысить эффективность 125 мм гладкоствольной пушки, которая стоит на всех основных танках отечественных Вооруженных сил. Различные модули с 57 мм пушкой можно будет увидеть на форуме "Армия-2021".

Сергей Птичкин