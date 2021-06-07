Американский летчик описал секретные учебные бои с истребителем МиГ-23

Американский летчик Уорд Кэрролл в обстановке строгой секретности участвовал в учебных вылетах, во время которых роль противника выполнял истребитель МиГ-23. Летчик рассказал о своих впечатлениях.

Как пишет The Drive, в 1985 году Уорд Кэрролл проводил тренировочные воздушные бои на F-14 в штате Невада. Бывший американский пилот признается, что его поразили размеры советского самолета. МиГ-23, который он до сих пор видел только на некачественных фотографиях, добытых разведкой, в реальности оказался намного меньше, чем ожидал летчик.

Сначала проводилась демонстрация скорости воздушного противника. Пилотам F-14 и МиГ-23 поступила команда перейти в форсажный режим. "МиГ-23 просто ушел от нас… Первый усвоенный урок: не пытайтесь обогнать МиГ-23", - вспоминает этот момент Уорд Кэрролл.

Затем чередовались наступательные и оборонительные маневры, во время которых F-14 удалось приблизиться к МиГу достаточно близко для того, чтобы при необходимости открыть огонь на поражение.

На третьем этапе учебных боев советский истребитель вновь удивил американского летчика.

"На этот раз пилот МиГ-23 нырнул очень низко и очень быстро, и экипаж F-14 потерял его из виду над пустыней. Затем советский реактивный самолет снова появился на линии крыла и сделал имитацию выстрела - это было "настоящим откровением"", - говорится в публикации.

Михаил Русин