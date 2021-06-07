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WarSpot

Rocket Cargo: 100 тонн за 60 минут

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия может получить самую быструю доставку грузов в мире. Вчера, 3 июня, портал c4isrnet.com сообщил о том, что Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) включила проект Rocket Cargo в программу Vanguard.

Rocket Cargo стал четвёртым проектом программы Vanguard. В неё также входят Navigation Technology Satellite-3, Skyborg и Golden Horde. На текущий год на финансирование Rocket Cargo заложено $9,7 млн, а на 2022 год — $47,9 млн.

Прототип ракеты Starship, которая может стать прообразом для грузовых ракет американской армии

Источник изображения: spacex.com

«Rocket Cargo продемонстрирует новые траектории и способы полёта больших ракет, способность приземлять ракеты в суровых условиях, а также позволит спроектировать и испытать катапультируемую капсулу для сброса с воздуха», — сообщается в описании проекта.

С помощью проекта Rocket Cargo в ВВС США надеются создать альтернативу самолётным грузоперевозкам. Согласно ожиданиям военных, одна ракета сможет доставлять до 100 т грузов в любую точку планеты менее, чем за 60 минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
AFRL
SpaceX
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