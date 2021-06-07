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РИА Новости

В США рассказали, как российский "Охотник" заставит "попотеть" НАТО

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос оценил характеристики новых российских ударных беспилотников "Охотник-Б".

Сегодня в России разрабатывают три прототипа дронов этой модели, до 2023 года они должны пройти летные испытания. Управлять сразу несколькими БПЛА сможет истребитель пятого поколения Су-57.

"Охотник-Б" обладает взлетной массой около 20 тонн, а также развивает скорость до 1000 км/ч. По словам эксперта, этот беспилотник-невидимка заставит "попотеть" НАТО.

Эпископос считает, что дрон, скорее всего, займется разведкой для Су-57, а группа БПЛА сможет предоставлять пилоту больше данных для наведения ракет дальнего действия.

При работе в тандеме беспилотники могут представлять угрозу для объектов инфраструктуры противника. Кроме того, "Охотник-Б" имеет и боевые возможности, поскольку способен вмещать до двух тонн боеприпасов.

Дронов также будут использовать в связке с десантным кораблем проекта 23900 "Иван Рогов". Этот вертолетоносец, который еще называют аналогом французских "Мистралей", планируют включить в состав Северного флота в 2027 году.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетную массу — 20 тонн. Максимальная скорость БПЛА достигает тысячи километров в час. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

"Охотник", как утверждается, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, корпорация планирует начать серийные поставки в Воздушно-космические силы с 2024-го.

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