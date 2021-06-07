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РИА Новости

"Теряют цель". Военный эксперт о новом боеприпасе для защиты бронетехники

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Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В России создан боеприпас, "ослепляющий" системы наведения высокоточного оружия противника. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал о принципе действия и особенностях разработки.

"Ростех" объявил о создании боеприпаса для защиты бронетехники от высокоточного оружия, который создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами.

Как отметили в госкорпорации, государственные испытания новейшего боеприпаса завершатся в нынешнем году. Разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя.

Боеприпас создает комбинированную завесу, "ослепляющую" высокоточное оружие противника с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением, он может использоваться в любых климатических условиях.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал о принципе действия новейшего боеприпаса.

"Этим боеприпасом занимался ЦНИИточмаш. Снаряд калибра 76 миллиметров создает завесу аэрозольно-дипольных помех. Раньше были специальные снаряды, которые при подрыве распыляли дымовую завесу, и это скрывало для вероятного противника видимость личного состава или бронетехники. В дымах находиться было достаточно сложно. Сейчас системы наведения становятся более совершенными и даже при такой завесе могут вычислять цели. Особенно, если по этим целям действует высокоточное оружие, которое использует оптико-электронное оборудование второго или третьего поколения. Но на оптический канал возможно воздействовать. Как раз эти аэрозольно-дипольные помехи и создают некое искажение видимой картинки, и поэтому даже высокоточное оружие фактически теряет цель", – рассказал Алексей Леонков.

По его словам, новейшую систему зашиты бронетехники покажут на форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа.

"Что касается эффективности наших боеприпасов, то было объявлено, что все параметры станут известны на выставке "Армия-2021". Но знаю, что предприятие ЦНИИточмаш разрабатывало такие средства защиты для разведывательных машин, систем залпового огня. Думаю, все это будет показано на выставке, и станут известны более подробные сведения", – добавил военный эксперт.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
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