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ТАСС

"Русские витязи" представили новую программу

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Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Пилотажная группа продемонстрировала комплекс фигур в составе шести экипажей с новыми формами построения в рамках авиационного праздника в честь 90-летия ВТА

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские витязи" представила новую летнюю программу в небе над площадью главного храма вооруженных сил в парке "Патриот" в честь 90-летия военно-транспортной авиации (ВТА), сообщили журналистам в Минобороны.

"В рамках авиационного праздника в честь 90-летия ВТА, который прошел в парке "Патриот" на Соборной площади перед главным храмом ВС РФ, группа "Русские витязи" продемонстрировала высший пилотаж на истребителях Су-35С", - сказали в ведомстве.

Летчики выполнили комплекс фигур в составе шести экипажей с новыми формами построения в воздухе. Также был показан одиночный пилотаж с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета, включая такие фигуры, как "управляемый штопор", "кадушка", "форсированный разворот", "колокол" и многие другие.

На празднике присутствовали парадные расчеты авиаполков ВТА, которые прошли торжественным маршем. Состоялось награждение отличившихся военнослужащих.

"Военно-транспортная авиация, по оценке верховного главнокомандующего, министра обороны и в целом Генерального штаба, несет наиболее сильную нагрузку в деле обеспечения боевой способности наших вооруженных сил", - отметил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

В составе ВТА эксплуатируются 12 типов воздушных судов, в том числе самолеты Ил-76, Ан-124 (Руслан), Ан-22 (Антей), Ан-12, Ан-26.

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