Военный эксперт заявил о бессмысленности сравнения ВС России и Украины

Сравнивать мощь Вооруженных сил России и Украины бессмысленно, поскольку это «совершенно разные лиги». Об этом в пятницу, 4 июня, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Сравнивать напрямую мощь ВСУ и ВС РФ бессмысленно, это просто совершенно разные лиги. Украина очень сильно уступает и по численности армии, и по качеству вооружений, и по бюджету. Несмотря на все усилия последних семи лет и поддержку Запада, сейчас нет ни одной сферы военного дела, где вооруженные силы Украины были хотя бы на равных с Россией», — сказал он.

Эксперт отметил, что помимо образцов вооружений, несравнимы и силы флотов на Черном море. В то время, как ЧФ России уже пополнился современными фрегатами, корветами и подводными лодками, украинский получил только легковооруженные бронекатера и списанные американские патрульные катера. Строительство собственных крупных кораблей для ВСУ наладить не удалось, а планы по закупке зарубежных упираются в нехватку бюджета, добавил Болтенков.

«При президенте [Украины Владимире] Зеленском темпы перевооружения ВСУ лишь упали. Массовые закупки современного оружия сейчас не по карману. Украинская армия может мериться силами с народными республиками, но ни для Крыма, ни для остальной территории России она угрозы не представляет», — заключил военный эксперт.

Ранее в этот день в National Interest была опубликована статья американского журналиста Марка Эпископоса, в которой он невысоко оценил шансы на успех украинской армии в случае вооруженного конфликта с Россией.

Он отметил, что ЗРК С-400 «Триумф», находящиеся в Крыму, представляют серьезную угрозу для Украины, поскольку способны поражать цель на расстоянии 400 км. Кроме того, истребители Су-35 ВВС РФ, оснащенные ракетами «воздух-земля» и управляемыми бомбами, могут нанести значительный урон авиации и ключевой инфраструктуре противника.

Также журналист указал и на нехватку у Киева танков, чтобы противостоять Т-90А и самоходным гаубицам 2С19 «Мста». При этом Эпископос подчеркнул, что любой конфликт не исключает международного вмешательства, способного изменить расстановку сил.

Ранее, 2 июня, президент Украины встретился с группой сенаторов США и обсудил с ними возможность увеличения военной помощи стране для укрепления боеспособности республики. До этого, 25 мая, Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности вооруженных сил страны.

24 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Он отметил, что только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe 2021.