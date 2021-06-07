Войти
Naked Science

У новейшей британской боевой машины Ajax выявили критические недостатки

396
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Перспективная британская боевая машина Ajax, как оказалось, страдает комплексом серьезных проблем, которые могут угрожать существованию программы.

Ajax — одна из самых важных программ британского Минобороны. Несмотря на потраченные средства, пока ее сложно назвать успешной: как стало известно, боевую машину практически невозможно нормально эксплуатировать.

Заказанные Министерством обороны и обошедшиеся бюджету в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов боевые машины не способны решать поставленные перед ними задачи. Проблемы, в частности, касаются высокого уровня шума и сильной вибрации при движении. Такого рода недостатки уже становились причиной получения травм. Теперь находящиеся внутри бойцы вынуждены использовать подавляющие шум наушники.

В правительственном отчете говорится, что введенные нормы безопасности включают «ограничение скорости 20 миль в час» (32 километра в час), а также «ограничение времени нахождения в платформе до одного часа и 30 минут до смены экипажа».

При движении с высокой скоростью машина не может эффективно вести стрельбу. Кроме того Ajax не способна задним ходом преодолевать препятствия высотой более 20 сантиметров. В целом вывод доклада звучит не слишком обнадеживающе: подразделения британской армии «не могут эффективно осуществлять взаимодействие во время учений» с использованием этой техники.

В британском Минобороны, однако, осторожны в высказываниях. Ведомство подтвердило данные о приостановке тестов боевой машины, но заявило, что не будет от нее отказываться.

В 2014 году Соединенное Королевство заказало по программе 589 новых боевых машин. Идея заключалась в том, чтобы заменить Combat Vehicle Reconnaissance — боевые бронированные машины, разработанные в Великобритании в 1960-х.

График поставки соблюсти не получилось: на сегодня британские Вооруженные силы получили лишь 14 единиц техники, а именно — бронетранспортеров Ares. Они имеют дистанционно управляемые модули с 12,7-миллимитровыми пулеметами.

Ares

Источник изображения: army.mod.uk

Новая военная техника почти всегда сталкивается с трудностями такого характера. Ранее эксперты обратили внимание на возможную уязвимость перспективных российских боевых машин на базе колесной платформы «Бумеранг». Речь шла об «аномально» высокой заметности в инфракрасном спектре. Кроме того, в 2020 году, на параде Победы, на «Бумеранге» произошло задымление.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Бумеранг
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
05.10.2020
Стратегическая авиация отменяет границы
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
25.02.2015
Мораль для роботов-убийц
02.03.2012
«Царица полей» наращивает мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников