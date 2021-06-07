У новейшей британской боевой машины Ajax выявили критические недостатки

Перспективная британская боевая машина Ajax, как оказалось, страдает комплексом серьезных проблем, которые могут угрожать существованию программы.

Ajax — одна из самых важных программ британского Минобороны. Несмотря на потраченные средства, пока ее сложно назвать успешной: как стало известно, боевую машину практически невозможно нормально эксплуатировать.

Заказанные Министерством обороны и обошедшиеся бюджету в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов боевые машины не способны решать поставленные перед ними задачи. Проблемы, в частности, касаются высокого уровня шума и сильной вибрации при движении. Такого рода недостатки уже становились причиной получения травм. Теперь находящиеся внутри бойцы вынуждены использовать подавляющие шум наушники.

В правительственном отчете говорится, что введенные нормы безопасности включают «ограничение скорости 20 миль в час» (32 километра в час), а также «ограничение времени нахождения в платформе до одного часа и 30 минут до смены экипажа».

При движении с высокой скоростью машина не может эффективно вести стрельбу. Кроме того Ajax не способна задним ходом преодолевать препятствия высотой более 20 сантиметров. В целом вывод доклада звучит не слишком обнадеживающе: подразделения британской армии «не могут эффективно осуществлять взаимодействие во время учений» с использованием этой техники.

В британском Минобороны, однако, осторожны в высказываниях. Ведомство подтвердило данные о приостановке тестов боевой машины, но заявило, что не будет от нее отказываться.

В 2014 году Соединенное Королевство заказало по программе 589 новых боевых машин. Идея заключалась в том, чтобы заменить Combat Vehicle Reconnaissance — боевые бронированные машины, разработанные в Великобритании в 1960-х.

График поставки соблюсти не получилось: на сегодня британские Вооруженные силы получили лишь 14 единиц техники, а именно — бронетранспортеров Ares. Они имеют дистанционно управляемые модули с 12,7-миллимитровыми пулеметами.

Ares Источник изображения: army.mod.uk

Новая военная техника почти всегда сталкивается с трудностями такого характера. Ранее эксперты обратили внимание на возможную уязвимость перспективных российских боевых машин на базе колесной платформы «Бумеранг». Речь шла об «аномально» высокой заметности в инфракрасном спектре. Кроме того, в 2020 году, на параде Победы, на «Бумеранге» произошло задымление.