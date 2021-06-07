Минобороны Индии намерено закупить бронемашины FRCV для замены танков Т-72М1

Танк Т-72М1 "Аджайя" вооруженных сил Индии во время учений.

ЦАМТО, 4 июня. Согласно запросу об информации, опубликованному Министерством обороны Индии 1 июня, ВС страны намерены закупить 1700 перспективных боевых машин, которые должны заменить состоящие на вооружении танки Т-72М/М1 "Аджайя".

Как сообщает ресурс www.armyrecognition.com со ссылкой на опубликованные Минобороны Индии тактико-технические требования, боевая машина FRCV (Future Ready Combat Vehicle) должна применяться на различном рельефе, дорогах и пересеченной местности, в высокогорных районах, равнинах и в пустынях.

Основное вооружение FRCV должно обеспечивать поражение наземных целей различных типов, включая ОБТ, другую бронетехнику, беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Новая машина должна быть оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения и зенитной системой для борьбы с БЛА.

Стандартное бортовое оборудование FRCV должно быть выполнено с применением современных технологий, включая искусственный интеллект, малозаметность, обеспечивать функционирование в сетецентрической среде и в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Согласно индийским военным источникам, FRCV заменят ОБТ Т-72М/М1 "Аджайя", а ОБТ Т-90С и "Арджун" останутся на вооружении.

По данным Military Balance 2021, на вооружении СВ Индии состоит около 3640 танков, включая 122 ОБТ "Арджун", 2418 ОБТ T-72M1 "Аджайя", около 1100 ОБТ T-90С, а также 1100 танков различных типов на хранении.

Т-72М1 "Аджайя" – модернизированная версия танка Т-72, выпускаемая по лицензии в Индии с 1978 года. Танк вооружен 125-мм пушкой 2А46М, может вести стрельбу стандартными 125-мм боеприпасами, включая осколочно-фугасные и бронебойные подкалиберные оперенные снаряды с отделяющимся поддоном, а также противотанковыми выстрелами с лазерным наведением (HEAT) на дальность до 5000 м.