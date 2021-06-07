«Прометеи» настраивают против МБР противника

Зенитные системы «Прометей» С-500 вооружат новейшими перехватчиками. В их арсенал войдут специальные боеприпасы, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника.

Разработка системы, способной поражать самолеты и гиперзвуковые летательные аппараты, должна завершиться в этом году. В настоящее время она прошла испытания и подтвердила свои характеристики. «Прометей» дополнит ПРО не только столичного региона, но и всей России.

Его мобильность в сочетании с самыми современными боеприпасами поможет создавать непробиваемый щит в любой части страны, где это будет необходимо, отметили эксперты.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, новейшая противоракета для С-500 в настоящее время находится в высокой степени готовности.

Успешные испытания боеприпаса прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. После серии пусков он подтвердил заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. По его словам, помимо «Прометея», это же изделие будет использоваться в обновленной стационарной ПРО Москвы.

Перехватчик предназначен для уничтожения баллистических ракет противника, а также падающих боеголовок. От обычных зенитных боеприпасов такие изделия отличаются более высокой скоростью полета, а также сложнейшей системой наведения. Задача противоракеты — физически попасть в цель и разрушить ее. Только в таком случае боеголовка будет уничтожена.