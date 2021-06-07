В России создана новая защита для танков

В России разработали новый боеприпас для защиты от высокоточного оружия, который повысит живучесть бронетехники на поле боя. Его калибр - 76 миллиметров, а вес - 2,8 килограмма.

Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех. А работают над проектом сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Суть изобретения в том, что при возникновении угрозы защитный снаряд выстреливает и создает завесу аэрозольно-дипольных помех. Они "ослепляют" системы наведения неприятельских высокоточных боеприпасов. При этом плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.в полтора раза выше, чем у аналогов.

Боеприпасы можно будет использовать как для существующих образцов бронетехники, так и для перспективных. Их действие впервые представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Государственные испытания планируют завершить в нынешнем году.

Светлана Цыганкова