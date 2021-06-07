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РИА Новости

В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас

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Участник Петербургского международного экономического форума - 2021
Участник Петербургского международного экономического форума - 2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами, сообщает в пятницу "Ростех".

"Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Главная особенность изделия – в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпас создан в ЦНИИточмаше. При возникновении угрозы он выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, "ослепляющую" системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Как утверждают в госкорпорации, разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя.

"Боеприпас сможет применяться в составе оборонительного… в любых климатических условиях. Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме "Армия-2021", государственные испытания завершатся в текущем году… Уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках", – отметили в "Ростехе".

Ранее источник РИА Новости в госкорпорации сообщал, что новейшую систему зашиты бронетехники покажут на форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
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