В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами, сообщает в пятницу "Ростех".

"Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Главная особенность изделия – в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпас создан в ЦНИИточмаше. При возникновении угрозы он выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, "ослепляющую" системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Как утверждают в госкорпорации, разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя.

"Боеприпас сможет применяться в составе оборонительного… в любых климатических условиях. Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме "Армия-2021", государственные испытания завершатся в текущем году… Уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках", – отметили в "Ростехе".

Ранее источник РИА Новости в госкорпорации сообщал, что новейшую систему зашиты бронетехники покажут на форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа.