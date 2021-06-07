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Российская газета

Тяжелый огнемет "Тосочка" завершает испытания

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Источник изображения: Vitalykuzmin.net

Государственные испытания тяжелого самоходного огнемета ТОС-2 "Тосочка" завершатся до конца 2021 года.

- По результатам испытаний будет принято решение о постановке системы на вооружение. Как следствие, "Мотовилихинские заводы" в Пермском крае, будут загружены новыми заказами, - рассказал на ПМЭФ-2021 руководитель холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков. Его слова приводит ТАСС.

Главное отличие "Тосочки" от тяжелых самоходных огнеметов предыдущего поколения - колесное шасси. Поэтому производство машин переместится с Уралвагонзавода, где делали "Буратино" и "Солнцепеки" на танковом ходу, на одно из старейших оружейных предприятий страны, специализирующееся на выпуске самоходной артиллерии и РСЗО.

У ТОС-2 также имеется кран-манипулятор, позволяющий расчету самостоятельно перезаряжать установку (ранее для этого требовалась специальная машина).


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
ТОС-1
Компании
Мотовилиха
Технодинамика
Уралвагонзавод
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