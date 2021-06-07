Рогозин высказался о стоимости будущей российской космической станции

Создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». Об этом в пятницу, 4 июня, заявил «РИА Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сколько это может стоить, сложно сказать, но эскизный проект именно это покажет. Но это не десятки миллиардов рублей, это точно намного меньше», — сообщил Рогозин.

По его словам, на доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. Затем планируется добавить новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами, объяснил глава госкорпорации.

«Вот, грубо говоря, три компонента для создания базового облика новой станции», — заключил «Роскосмоса».

Ранее в этот день, стало известно, что наклон орбиты новой российской космической станции позволит космонавтам видеть всю Россию. У МКС он меньше 52 градусов, у будущего объекта наклон дойдет до 97 градусов.

Накануне глава «Роскосмоса» сообщил, что эскизное проектирование перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется в России до конца лета.

Ранее, 18 апреля, вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

На следующий день вице-премьер предупредил, что ухудшение состояния МКС может иметь серьезные последствия вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект РОСС, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.

20 апреля Рогозин отметил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году. Спустя день он сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для МКС, будет переработан для использования на РОСС.