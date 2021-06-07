ЦАМТО, 4 июня. Для ВМФ России будет построена серия малых морских танкеров проекта 03182, которые пополнят состав вспомогательного флота.

Вопрос серийного строительства судов этого проекта обсуждался на рабочем совещании в Адмиралтействе, которое было проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова и посвящено надводному кораблестроению.

Малые морские танкеры проекта 03182 являются многоцелевыми судами, способными транспортировать жидкие и сухие грузы. Они призваны эффективно решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море.

Ранее, 29 мая, в состав Военно-морского флота был торжественно принят малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов", построенный на нижегородском предприятии "Волга" по проекту 03182. Церемония прошла в Севастополе. В ходе церемонии на малом морском танкере "Вице-адмирал Паромов" был поднят Андреевский флаг.

В ближнесрочной перспективе для вспомогательного флота ВМФ России будет построено еще 3 малых морских танкера этого проекта. Два из них будут построены на Восточной верфи.

Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.