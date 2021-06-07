Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил предприятия ОАК

ЦАМТО, 4 июня. . Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки 3 июня посетил предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) в Ульяновске.

На предприятиях премьера сопровождали заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

На "Авиастар-СП" премьеру продемонстрировали автоматизированную поточную линию сборки и первый самолет, собранный на этой линии и переданный на испытания. Михаил Мишустин поднялся на борт Ил-76МД-90А, ознакомился с конструктивными изменениями, которые были внесены в новую модификацию транспортника.

Под новые программы, новые задачи, масштабирование производства самолетов необходимо последовательно развивать потенциал действующих сотрудников и привлекать на предприятие новых высококлассных специалистов. Это стало одним из ключевых вопросов, затронутых в ходе визита Председателя Правительства РФ на завод. Сергей Ярковой подчеркнул, что только на площадке "Авиастар-СП" потребность в основных производственных рабочих в ближайшие годы составит более 1000 человек.

"С учетом импортозамещения, появления новых моделей, авиастроение будет нуждаться в хороших специалистах. Поэтому необходимо подумать, каким образом сформировать программу такого обучения, имея в виду потребности отрасли по стране в целом. Потому что подготовить хорошего специалиста на авиационный завод, технолога, инженера, хорошего конструктора – это непростая задача", – отметил Михаил Мишустин. Он поручил проработать потребности в таких специалистах и распространить программу обучения, в том числе по специальностям, на четыре года.

Управляющий директор "Авиастар-СП" Сергей Шереметов рассказал о работе новой поточной линии сборки, введение в эксплуатацию которой будет способствовать наращиванию объемов серийного выпуска самолетов. Планируется достичь темпа производства более 10 самолетов в год. Линия позволяет снизить трудоемкость сборки самолетов на 38 проц., повысить точность стыковки и сократить сроки производственного процесса. Поточная линия автоматизированной сборки для тяжелых транспортных самолетов разработана российскими специалистами.

Затем делегация во главе с Председателем Правительства РФ посетила другое предприятие ОАК – "АэроКомпозит-Ульяновск". Производственные мощности завода задействованы в проекте создания ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 в части изготовления композитного крыла воздушного судна.

Михаил Мишустин ознакомился с образцами композитных материалов, которые производятся на предприятии, работой цеха сборки крыла самолета МС-21.

"Хочу вас поздравить с тем, что вы в кратчайшее время сделали эту промышленную кооперацию и смогли наладить изготовление новых материалов" – отметил Михаил Мушустин.

"АэроКомпозит – Ульяновск" – предприятие по полному циклу выпуска крыла самолета из полимерных композиционных материалов, начиная с изготовления интегральных панелей и лонжеронов методом вакуумной инфузии и заканчивая сборкой консолей крыла и центроплана. В настоящее время на "АэроКомпозит-Ульяновск" выполняется сборка первых серийных комплектов крыла самолета МС-21-300 из отечественных материалов.

В мае 2021 года на Иркутский авиационный завод была доставлена первая консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов. Инфузионная технология изготовления крупногабаритных изделий (панелей кессона крыла) разработана и запатентована в России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".