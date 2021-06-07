Перспективы развития нанотехнологий и биотехнических систем обсудили в технополисе "ЭРА"

ЦАМТО, 4 июня. Научное сообщество провело в Военном инновационном технополисе "ЭРА" III Всероссийскую научно-техническую конференцию "Состояние и перспективы развития современной науки по направлениям "Нанотехнологии и наноматериалы" и "Биотехнические системы и технологии".

Повестка мероприятия охватывала круг вопросов, связанных с научно-техническими разработками, перспективными технологиями сохранения здоровья и повышения профессиональной работоспособности личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Конференция проходила в течение двух дней в формате видеоконференцсвязи. Работа специалистов была организована по четырем секциям: "Нанотехнологии и наноматериалы", "Инновационные клеточные технологии", "Медико-психологический мониторинг профессиональной надежности военнослужащих. Молекулярно-генетические исследования" и "Биомедицинские и аддитивные технологии".

В своих докладах участники большое внимание уделили перспективам использования аддитивных технологий в медицине, разработкам систем ранней диагностики заболеваний легких с использованием искусственного интеллекта, возможностям профилактики внезапной сердечной смерти, а также использованию наноматериалов и нанатехнологий в электронике и в компьютерных системах.

В обсуждении приняли участие свыше 70 человек: представители центральных органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, Российской академии наук и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В числе гостей – более 40 докторов и кандидатов наук, которые представили свои доклады и ознакомились с организацией работы специализированных лабораторий технополиса.

Как отметили организаторы мероприятия в военном иннограде, лучшие из докладов войдут в рецензируемый сборник научных трудов "Вестник технополиса "ЭРА".

Мероприятие проходило под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.