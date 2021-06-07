В мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО поступила очередная партия автоматов АК-12

ЦАМТО, 4 июня. Очередная партия автоматов АК-12 поступила на вооружение мотострелкового соединения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Амурской области.

Автомат АК-12 имеет калибр 5.45 мм и разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник", как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России. Он имеет ряд значительных усовершенствований, обеспечивающих еще большую боевую эффективность оружия, универсальность применения, точность и кучность стрельбы. Основными особенностями нового оружия стали новейшая система возвратно-спускового механизма, новый эргономичный приклад, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, планка Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки оптических и ночных прицелов.

Автомат Калашникова АК-12 является оружием нового поколения и позиционируется как платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения – как военного, так и гражданского.

Автоматы Калашникова АК-12 поступили на вооружение разведчиков мотострелкового соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.