Войти
ЦАМТО

В мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО поступила очередная партия автоматов АК-12

493
0
+1
Автомат Калашникова АК-12
Автомат Калашникова АК-12.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ЦАМТО, 4 июня. Очередная партия автоматов АК-12 поступила на вооружение мотострелкового соединения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Амурской области.

Автомат АК-12 имеет калибр 5.45 мм и разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник", как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России. Он имеет ряд значительных усовершенствований, обеспечивающих еще большую боевую эффективность оружия, универсальность применения, точность и кучность стрельбы. Основными особенностями нового оружия стали новейшая система возвратно-спускового механизма, новый эргономичный приклад, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, планка Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки оптических и ночных прицелов.

Автомат Калашникова АК-12 является оружием нового поколения и позиционируется как платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения – как военного, так и гражданского.

Автоматы Калашникова АК-12 поступили на вооружение разведчиков мотострелкового соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.04.2019
Новейший автомат АК-12 покажут на параде 9 мая - Ростех
09.04.2019
"Калашников" поставит военным за три года 150 тысяч автоматов
26.06.2018
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
22.08.2013
День инноваций МО РФ: «Концерн «Калашников»» представил автоматы и винтовки для современного солдата
09.01.2013
«Ратник» в армии России
01.10.2012
Генерал Чиркин: в 2013 году будем учиться воевать вместе с Белоруссией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников