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ТАСС

До конца года тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" завершит госиспытания

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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Руководитель холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков сообщил, что по результатам испытаний будет принято решение о ее постановке на вооружение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" завершит госиспытания до конца 2021 года. Об этом сообщил в пятницу руководитель холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков в ходе ПМЭФ-2021.

В рамках форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Игорь Насенков обсудили вопросы развития ПАО "Мотовилихинские заводы" (входит в контур "РТ-Капитал" Ростеха). На базе "Мотовилихинских заводов" создано обособленное подразделение тульского предприятия АО "НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева" (находится под управлением АО "Технодинамика").

"Сейчас предприятия активно ведут работы по ТОС-2. Планируется, что до конца текущего года новая система пройдет государственные испытания, по результатам которых будет принято решение о ее постановке на вооружение. Как следствие, предприятие в Перми будет загружено новыми заказами", - сказал Насенков.

ТОС-2 "Тосочка" - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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