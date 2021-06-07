"Успешные ракеты" в конце лета планируют испытать сверхлегкую ракету на больших высотах

Основатель компании Олег Мансуров отметил, что в апреле успешно запустили прототип ракеты, проверили все бортовые системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российская частная компания "Успешные ракеты" собирается в конце лета провести испытание сверхлегкой ракеты на больших высотах на полигоне Минобороны РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основатель компании Олег Мансуров.

"Сейчас мы готовимся к пускам на большие высоты. Для этого мы получили разрешение Минобороны России на доступ к их полигонам. Соответственно, каждый пуск согласовывается с Росавиацией. Точной даты следующего пуска пока нет. Скорее всего, это конец лета", - сказал Мансуров.

Он отметил, что в апреле компания успешно запустили прототип ракеты, проверила все бортовые системы. "Нам было важно понять, что у нас и телеметрия, и система навигации, и система спасения отрабатывают штатно. Так и произошло", - сказал собеседник агентства.

Глава компании уточнил, что "Успешные ракеты" самостоятельно разработали жидкостные и твердотопливные двигатели для своих ракет.

О компании

В октябре 2020 новая российская частная космическая компания Success Rockets ("Успешные ракеты") сообщила ТАСС, что планирует предлагать свои ракеты-носители сверхлегкого класса потенциальным заказчикам для запусков спутников. Максимальная стоимость одного пуска в зависимости от типа ракет составит 2,8 млн долларов.

Также компания планирует заниматься производством платформ для создания спутников различного назначения. Платформа SKIBR-CUB будет предназначена для создания спутников стандарта CubeSat ("Кубсат", сверхмалые аппараты), которые могут быть использованы для научных и образовательных целей, а также и для оптического дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешением до 5 метров и обеспечения интернета вещей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.