Войти
ТАСС

"Успешные ракеты" в конце лета планируют испытать сверхлегкую ракету на больших высотах

577
0
0

Основатель компании Олег Мансуров отметил, что в апреле успешно запустили прототип ракеты, проверили все бортовые системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российская частная компания "Успешные ракеты" собирается в конце лета провести испытание сверхлегкой ракеты на больших высотах на полигоне Минобороны РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основатель компании Олег Мансуров.

"Сейчас мы готовимся к пускам на большие высоты. Для этого мы получили разрешение Минобороны России на доступ к их полигонам. Соответственно, каждый пуск согласовывается с Росавиацией. Точной даты следующего пуска пока нет. Скорее всего, это конец лета", - сказал Мансуров.

Он отметил, что в апреле компания успешно запустили прототип ракеты, проверила все бортовые системы. "Нам было важно понять, что у нас и телеметрия, и система навигации, и система спасения отрабатывают штатно. Так и произошло", - сказал собеседник агентства.

Глава компании уточнил, что "Успешные ракеты" самостоятельно разработали жидкостные и твердотопливные двигатели для своих ракет.

О компании

В октябре 2020 новая российская частная космическая компания Success Rockets ("Успешные ракеты") сообщила ТАСС, что планирует предлагать свои ракеты-носители сверхлегкого класса потенциальным заказчикам для запусков спутников. Максимальная стоимость одного пуска в зависимости от типа ракет составит 2,8 млн долларов.

Также компания планирует заниматься производством платформ для создания спутников различного назначения. Платформа SKIBR-CUB будет предназначена для создания спутников стандарта CubeSat ("Кубсат", сверхмалые аппараты), которые могут быть использованы для научных и образовательных целей, а также и для оптического дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с разрешением до 5 метров и обеспечения интернета вещей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
29.04.2020
Где забуксовала «Армата»
27.04.2020
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа
13.02.2020
Одним Махом: Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
23.11.2018
Удар "Торнадо". Секреты самой мощной реактивной системы залпового огня России
01.07.2014
Окно возможностей для РЭБ
04.04.2013
Решение расширенного совещания руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности 27 марта 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 10:35
  • 105
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников
  • 06.06 05:23
  • 33
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М