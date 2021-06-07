Войти
Интерфакс-АВН

Переезд ОСК в Петербург завершится до конца лета

396
0
0
Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Объединённая судостроительная корпорация переедет в Петербург до конца лета, сообщил "Интерфаксу" глава корпорации Алексей Рахманов.

"Летом, по завершению стройки. Просто подрядчик сдулся, почти обанкротился, поэтому пришлось менять", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В феврале Рахманов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что переезд планируется завершить к началу мая.

"На сегодняшний день ничего в наших планах не меняется, мы готовимся к переезду в сроки, которые установили: конец апреля - начало мая. Мы уже сократили часть сотрудников в Москве, и они переехали в Петербург: обустраиваются, покупают или берут в аренду квартиры, получают соответствующие выплаты. Так что процесс не останавливался ", - сказал он.

Ранее в ОСК сообщили, что на переезд потребуется 1,4 млрд рублей.

"Очевидно, что Санкт-Петербург - "якорный" регион для корпорации, здесь сосредоточена основная часть верфей и КБ. Многие ключевые заказчики (Главный штаб ВМФ, "Газпром" (MOEX: GAZP), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN)) также обосновались в северной столице. При этом для головной компании Москва остается местом встреч и принятия решений. В этой связи нам придется учиться жить на два города. От переезда мы в первую очередь ожидаем положительной динамики в управлении региональной сетью ОСК. Нам важно добиться более тесного взаимодействия как с предприятиями, так и с важнейшими судостроительными вузами", - сообщил Рахманов "Интерфаксу" в ноябре 2020 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
Похожие новости
01.06.2021
Атомный подводный ракетный крейсер «Князь Олег» в море
24.08.2020
В Турции спущен на воду головной паром для железнодорожной переправы Усть-Луга - Балтийск
04.02.2019
«Звезду» подтянут к рынку субсидиями
25.09.2014
Флагман защиты
22.07.2013
Фрегаты для Балтфлота: почему их должно быть и будет больше
21.11.2011
Кому вершки, а кому корешки на ядерном поле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников