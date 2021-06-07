Переезд ОСК в Петербург завершится до конца лета

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Объединённая судостроительная корпорация переедет в Петербург до конца лета, сообщил "Интерфаксу" глава корпорации Алексей Рахманов.

"Летом, по завершению стройки. Просто подрядчик сдулся, почти обанкротился, поэтому пришлось менять", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В феврале Рахманов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что переезд планируется завершить к началу мая.

"На сегодняшний день ничего в наших планах не меняется, мы готовимся к переезду в сроки, которые установили: конец апреля - начало мая. Мы уже сократили часть сотрудников в Москве, и они переехали в Петербург: обустраиваются, покупают или берут в аренду квартиры, получают соответствующие выплаты. Так что процесс не останавливался ", - сказал он.

Ранее в ОСК сообщили, что на переезд потребуется 1,4 млрд рублей.

"Очевидно, что Санкт-Петербург - "якорный" регион для корпорации, здесь сосредоточена основная часть верфей и КБ. Многие ключевые заказчики (Главный штаб ВМФ, "Газпром" (MOEX: GAZP), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN)) также обосновались в северной столице. При этом для головной компании Москва остается местом встреч и принятия решений. В этой связи нам придется учиться жить на два города. От переезда мы в первую очередь ожидаем положительной динамики в управлении региональной сетью ОСК. Нам важно добиться более тесного взаимодействия как с предприятиями, так и с важнейшими судостроительными вузами", - сообщил Рахманов "Интерфаксу" в ноябре 2020 года.