Войти
Известия.ru

В России назвали сроки пуска первой частной сверхлегкой космической ракеты

524
0
-1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Пуск первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, которая производится частными компаниями России, ожидается в 2025 году с космодрома Восточный. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил руководитель направления «Аэронет» Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц.

«По оптимистичной оценке, прототипы ракеты и буксира начнут создаваться со второй половины 2023 года с возможным выходом на запуск первого летного образца в 2025 году», — рассказал руководитель направления в своем комментарии «РИА Новости».

Он пояснил, что, согласно планам, запуск коммерческой сверхлегкой ракеты должен осуществиться с действующих отечественных космодромов.

Ранее, 12 апреля, стало известно об итогах конкурса концепций ракет-носителя сверхлегкого класса и межорбитального разгонного блока, который проводился в прошлом году между частными компаниями.

В рамках конкурса были представлены научно-технические отчеты в форме инженерных записок и презентации проектов, а основной целью мероприятия стал поиск путей создания эффективной экосистемы, в которой частные компании, коллективы вузов, институты развития, ФОИВы и венчурные фонды могли бы поддерживать диалог друг с другом, заниматься развитием инновационных проектов в сфере частной космонавтики в России, а также покорять международный уровень космической отрасли.

Соответствующее мероприятие проводилось среди предприятий частного бизнеса по максимально прозрачным и демократичным правилам, а в ряде проектов приняли участие коллективы ведущих аэрокосмических университетов.

В июле первый заместитель главы «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич сообщил о том, что создание летнего образца ракеты сверхлегкого класса намечается на 2024 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
24.09.2020
Названо условие единственного в 2020 году пуска с Восточного
01.06.2018
НПО Лавочкина планирует производить разгонные блоки для ракет "Ангара-А3" и "Союз-5"
18.08.2017
Своя ноша: почему Россия перестанет запускать военные спутники с Байконура
16.08.2017
Роскосмос: число пусков ракет на Восточном будет увеличено до четырех-пяти в 2018 году
17.01.2017
ЦЭНКИ назначен генподрядчиком по строительству объектов на космодроме Восточный
23.09.2013
Земельно-имущественная реформа космического ведомства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 10:35
  • 105
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников
  • 06.06 05:23
  • 33
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М