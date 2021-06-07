В России назвали сроки пуска первой частной сверхлегкой космической ракеты

Пуск первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, которая производится частными компаниями России, ожидается в 2025 году с космодрома Восточный. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил руководитель направления «Аэронет» Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц.

«По оптимистичной оценке, прототипы ракеты и буксира начнут создаваться со второй половины 2023 года с возможным выходом на запуск первого летного образца в 2025 году», — рассказал руководитель направления в своем комментарии «РИА Новости».

Он пояснил, что, согласно планам, запуск коммерческой сверхлегкой ракеты должен осуществиться с действующих отечественных космодромов.

Ранее, 12 апреля, стало известно об итогах конкурса концепций ракет-носителя сверхлегкого класса и межорбитального разгонного блока, который проводился в прошлом году между частными компаниями.

В рамках конкурса были представлены научно-технические отчеты в форме инженерных записок и презентации проектов, а основной целью мероприятия стал поиск путей создания эффективной экосистемы, в которой частные компании, коллективы вузов, институты развития, ФОИВы и венчурные фонды могли бы поддерживать диалог друг с другом, заниматься развитием инновационных проектов в сфере частной космонавтики в России, а также покорять международный уровень космической отрасли.

Соответствующее мероприятие проводилось среди предприятий частного бизнеса по максимально прозрачным и демократичным правилам, а в ряде проектов приняли участие коллективы ведущих аэрокосмических университетов.

В июле первый заместитель главы «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич сообщил о том, что создание летнего образца ракеты сверхлегкого класса намечается на 2024 год.